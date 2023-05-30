Ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Марк Гурвич. О смерти великого театрального деятеля сообщили на сайте театра Ермоловой.

«Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком. История театра Ермоловой навсегда связана с его именем», — говорится в публикации.

В театр Ермоловой Марк Абрамович пришел в 1985 году, где работал заместителем директора. Упорство и любовь к своему делу привели его к должности директора, и с 2012 года Гурвич работал в Театре сатиры.

1 июня состоится официальная церемония прощания с Марком Гурвичем. Всех желающих проститься с деятелем культуры, чье имя навсегда будет связано с театром Ермоловой и Театром сатиры, ждут в зрительской фойе Театра сатиры в 12:00.

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