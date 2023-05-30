«Показал истинное лицо»: как Грузия ощутила на себе двойные стандарты Запада

Грузинские власти все больше задумываются о пересмотре отношений с США и ЕС.

Восстанавливая, пусть и частично, контакты с Россией, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» обостряет отношения с Западом. Власти республики идут на это сознательно, так как устали от западной политики двойных стандартов. Об этом грузинский политолог Сосо Цинцадзе заявил в интервью EADaily.

«Коллективный Запад в очередной раз проявил себя, показал, как говорится, свое истинное лицо и нутро. Грузинские власти, пересмотрев историю последних лет, увидели, что США и ЕС ведут себя несправедливо по отношению к официальному Тбилиси. Самым ярким примером всего этого, на мой взгляд, является отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. В Грузии и по сей день уверены, что Запад ведет политику двойных стандартов», — сказал эксперт.

На днях спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна избегает обострения отношений с Россией и не присоединяется к проводимой Западом санкционной политике из-за страха остаться одной, без поддержки западных «партнеров».

В свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил введение Грузией антироссийских санкций с «харакири», которое убьет экономику страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии не намерены водить визы для россиян.