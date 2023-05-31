Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Российские силы полностью освободили город 20 мая.

Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска» с изображением двуглавого орла с поднятыми крыльями и памятной надписью. Соответствующий указ был опубликован на сайте руководителя региона.

ОписаниеРисунок медали «За освобождение Артемовска». Фото: glavadnr.ru

«В ознаменование славного подвига, отдавая дань беспримерным мужеству, стойкости и отваге, проявленным защитниками Донецкой Народной Республики при штурме и освобождении города Артемовска от вооруженных формирований Украины», — гласит указ.

Медаль будет изготавливаться из металла золотистого цвета, ее нужно носить на левой стороне груди. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Российские силы полностью освободили Артемовск 20 мая. Бои за город продолжались с августа 2022 года.

Все посыпалось: ВСУ начали терпеть поражение на втором этапе подготовки к контрнаступлению

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики никак не могут смириться с потерей Артемовска. Сейчас тяжелые бои идут на Северном фланге.

Тема:
Спецоперация
31 мая
Посеять панику: зачем ВСУ устроили атаку беспилотниками на Москву
30 мая
В ООН осудили атаки БПЛА на Москву
30 мая
Несут большие потери: армия России уничтожила «Солнцепеком» опорные пункты ВСУ
30 мая
Нет денег — нет конфликта: украинцы понимают, что обречены без помощи США
30 мая
Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из РСЗО HIMARS
30 мая
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
30 мая
«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»
30 мая
Зеленский выпросил у Великобритании совместное дело по производству оружия
30 мая
Лавров: киевский режим перешел к откровенно террористическим методам
30 мая
Жгут технику противника: морпехи ТОФ ударили по ВСУ из РСЗО «Град»
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.69
0.63 86.51
0.61
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

0:45
Экс-возлюбленная Воробьева о вопросах по поводу отца ее сына: «Задевают мою семью»
0:32
США прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
0:17
Посеять панику: зачем ВСУ устроили атаку беспилотниками на Москву
0:07
Пушилин утвердил медаль «За освобождение Артемовска»
23:52
Не сдаваться: как Косово пытается столкнуть Сербию и НАТО
23:40
Подошел к делу креативно: Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Началось или нет? Почему Украина не может определиться с «контрнаступлением»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023