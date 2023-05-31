Волочкова научила Кудрявцеву спать с мужчинами в одной кровати: «Я всегда без трусиков»

Простые житейские откровения телеведущей обернулись неожиданными уроками от балерины и бурным обсуждением на сотню комментариев.

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что спит без нижнего белья. Правда, никто ее об этом не спрашивал. Поводом стал невинный пост телеведущей Леры Кудрявцевой о сгоревшем в сауне нижнем белье. Парой строк танцовщица настолько возбудила общественность, что цепочка комментариев превратилась в длинный список едких шуток, призывов одуматься и остановить поток интимных подробностей личной жизни.

Во время отпуска Кудрявцева случайно сожгла трусы, в которых любит спать — положила мокрую вещь на камни в сауне и не успела вовремя снять. О досадном происшествии она написала забавный пост в своем микроблоге.

«Сауна. Камни. Горящие трусы», — так закончила текст телеведущая.

Сначала подписчики лениво раскритиковали Кудрявцеву. За тему публикации, которую посчитали неуместной, за курение — очень вредную привычку. Кто во что горазд. Но вскоре все внимание хейтеров перехватила Анастасия Волочкова. Она заявила, что вообще не нуждается в белье во время сна. Публика заметно оживилась и давай атаковать эпатажную звезду.

«Лер, а я всегда сплю без трусиков. Так комфортно! А как в трусиках, когда с мужчиной?» — написала балерина.

Волочкова Анастасия. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Откровения артистки о бурной интимной жизни уже публику не удивляют. Она всегда с радостью описывает свои приключения и то и дело демонстрирует общественности очередного ухажера. В ответ на смелость получает оскорбительные шуточки о существовании на дне жизни без репутации. Хотя в реальности балерина живет во дворце, все еще собирает залы, видит в глазах поклонников восхищение с ноткой зависти. Благодаря очередному пассажу о трусиках селебрити лишь вбила еще один гвоздик в крепкую лодку своей популярности. Пусть и спорной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасию Волочкову не пустили на выпускной дочери Ариадны.