В США анонсировали новые санкции против России

Очередные меры затронут технологии производства беспилотных летательных аппаратов.

В среду, 31 мая, США объявят о новых санкциях против России. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита в Швецию. По его словам, очередные ограничения будут связаны с «поставками дронов».

«Завтра мы объявим новые меры, которые ужесточают экспортный контроль за технологиями, обнаруженными в иранских дронах», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Также санкции будут направлены на «поддержу правозащитников» и «противодействие российской дезинформации».

Как отметил госсекретарь США, за последние два года Вашингтон проделал большую работу в области экспортного контроля. Вскоре планируется решать вопрос о сотрудничестве с Евросоюзом в контексте «борьбы с экономическим принуждением и нерыночной экономической политикой и практикой», указал Блинкен.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Запад утверждает, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в зоне СВО. Москва и Тегеран официально опровергают подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что российская армия использует дроны отечественного производства.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал истинную причину санкционной атаки на Россию.