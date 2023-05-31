В Красноярском крае сообщили о смерти депутата Госдумы Виктора Зубарева

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 123 0

Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев

В Красноярском крае сообщили о смерти депутата Госдумы Виктора Зубарева

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик скончался в 62 года. Что еще о нем известно?

Депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев скончался на 63-м году жизни. Об этом местной газете «Наш Красноярский край» сообщили в администрации региона. Эту информацию изданию РБК подтвердил депутат Юрий Швыткин.

Между тем причина смерти не называется.

Виктор Зубарев в 1997 году стал депутатом заксобрания Красноярского края. Позднее, в 2007-м, был избран в Госдуму по списку партии «Единая Россия». Потом он снова был депутатом заксобрания, работал в краевом правительстве. С 2016 по 2021 год являлся депутатом Госдумы от Красноярского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ Марк Гурвич.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

13:08
«Следим за этим»: в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации с Косово
13:02
Минобороны РФ: самые ожесточенные бои ведутся в Авдеевке
13:00
«Понимание есть»: Песков подтвердил встречу Путин и Эрдогана
13:00
Проклятье «Каменской»: кто из актеров сериала умер после съемок в проекте
12:58
«Прорабатываются варианты участия»: Песков об участии Путина в саммите ШОС в Индии
12:53
Песков объяснил слова Путина о работе системы ПВО в Москве

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
Владимир Машков передал оборудование и реквизит для Донецкой Муздрамы
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023