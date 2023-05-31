«Ползучее контрнаступление»: как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ

Существуют ли реальные сроки?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли уже начать «ползучее контрнаступление». Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире федерального телеканала.

«Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению», — заявил Гагин.

К слову, боевики Украины все пытаются собраться у линии фронта, но Россия наносит удар по складам и скоплениям техники, боеприпасов.

Западные союзники продолжают накачивать Украину оружием и деньгами, именно поэтому киевская власть не сможет долго оттягивать контрнаступление. Это опасно и с точки зрения военной поддержки Запада, и с точки зрения целостности армии.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Украина не может определиться с «контрнаступлением».