Останется без детей: новый скандал назрел в жизни Бритни Спирс

Сейчас Федерлайн обладает полной опекой над их совместными детьми.

В жизни американской певицы Бритни Спирс назревает новый скандал.

Бывший муж и отец сыновей исполнительницы — Кевин Федерлайн — пригрозил, что если в течение трех дней она не даст официального разрешения на переезд детей на Гавайи, он обратится в суд.

Все необходимые документы адвокат уже подготовил, экс-супруг несколько раз пытался получить от поп-дивы согласие, однако Спирс просто проигнорировала бумаги. Сейчас Кевин обладает полной опекой над их совместными детьми — Шоном и Джейденом Федерлайнами.