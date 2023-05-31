Германия закроет четыре российских консульства в стране

Берлин объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране до конца года. Об этом сообщает МИД Германии.

В сообщении также говорится о том, что это происходит в ответ на меры Москвы.

Также ФРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в России закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

До этого стало известно о том, что МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря, где ему сообщили, что РФ закроет канцелярию своего посольства в городе Лаппеенранта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске.