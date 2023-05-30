МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на финской стороне, указали в ведомстве.

МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

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МИД России вызвал посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря, где ему сообщили, что РФ закроет канцелярию своего посольства в городе Лаппеенранта с 1 июня. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов», — говорится в сообщении.

Это решение было принято из-за политического курса, который задала для себя Финляндия в отношении России. Ведомство отметило, что из-за финской стороны оказались разрушены дипломатическая сфера, торгово-экономическое сотрудничество, оказались разорваны связи побратимских городов. Эти действия привели к прекращению плотного пограничного сотрудничества, а также авиационного и железнодорожного сообщения.

«В этих условиях, включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.

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