Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

По словам главы государства, соответствующие мероприятия уже провели в отношении детей.

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Президент России Владимир Путин призвал провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ. Об этом глава государства заявил на заседании с правительством.

«Диспансеризация детей в новых регионах прошла успешно, надо провести ее у взрослых», — отметил Путин.

Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, на что та ответила, что власти проведут соответствующую работу.

«Коллеги уже спрашивали об этом, когда мы были там с визитом. И я думаю, что это будет крайне востребовано во всех четырех субъектах», — сказала Голикова.

Незадолго до этого тысячи детей, прошедших диспансеризацию в новых регионах, после выявления патологий направлены на лечение, в том числе в Москву и Петербург. Более того, в новых российских регионах сейчас ремонтируется каждая третья поликлиника и больница. Завозится современное оборудование.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин обсудил с Мурашко развитие здравоохранения в новых регионах страны.

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