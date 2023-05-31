Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию

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Рита Миронова
Рита Миронова 125 0

Генерал ВСУ Кривонос обвинил президента Зеленского в неспособности оценить силы России

Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины хвастается мнимыми успехами своей армии и слепо верит в ее победы.

Владимир Зеленский не может трезво оценивать ситуацию, в которой оказалась украинская армия. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что просчеты президента привели к губительным последствиям для страны.

«Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева», — заявил Кривонос в интервью украинскому телеканалу.

Он подчеркнул, что Зеленский не способен адекватно оценивать способности и силы российской армии. Вместо этого он только хвалится, якобы его боевики уже сломали врагу хребет. На самом деле это совершенно не отражает реальную ситуацию, отметил Кривонос.

«Россия имеет техническое и количественное преимущество, а ее войска хорошо обучены», — сказал генерал.

Он также рассказал, что чиновники Украины регулярно оценивают состояние армии РФ, но совершенно не обсуждают свою армию, внутри которой полно проблем. Например, ВСУ не могут начать контрнаступление, о котором Зеленский говорит с марта.

Специальная военная операция по защите Донбасса от киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к нему с просьбой помочь им и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики на протяжении долгих восьми лет подвергались регулярным обстрелам со стороны украинской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского.

Тема:
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