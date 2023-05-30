На Украине откроют уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского

Президент и его ближайшие соратники должны быть допрошены в ближайшее время.

Украинское госбюро расследований открыло уголовное дело о возможной госизмене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды. Об этом сообщает депутат Верховной рады Гео Лерос в своем Telegram-канале.

По его словам, до этого госизмену Зеленского отказалось расследовать ГБР и депутаты решили через суд обязать госбюро заняться этим делом.

«Обязали открыть уголовное дело по статье „Государственная измена“ на Зеленского и Ко!» — пишет Лерос.

Он также добавил, что глава президентского офиса Андрей Ермак со своим замом Романом Машовецом, бывший председатель СБУ Баканов и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко в скором времени будут допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в спецслужбу.

«Я не позволю этим предателям избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа», — заключил Лерос.

До этого стало известно, как в августе прошлого года глава Украины уволил начальников трех управлений СБУ. А до этого он снял Ирину Венедиктову с должности генпрокурора и Ивана Баканова с поста главы СБУ за факты госизмен.

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