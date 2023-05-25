Снайпер «Азова»* убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе

Новости об интимных связях националистов Украины с гражданскими женщинами появлялись неоднократно. Но зверства с каждым днем набирают обороты.
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
Снайпер полка «Азов»* убил и изнасиловал мертвую женщину в Мариуполе. О страшном издевательстве рассказал пленный товарищ извращенца, с которым он тогда находился на оккупированной территории.
Боевики по приказу командира открыли огонь по автомобилю с надписью «Дети». Затем из машины вытащили тела погибших и отнесли в ближайший брошенный дом. Там один из бойцов изъявил желание «удовлетворить свои сексуальные потребности».
«Боец изъявил желание изнасиловать мертвую женщину, мы его отговаривали, сказали: „Зачем это надо?“ Он грубо отреагировал и сказал, чтобы мы занимались своими делами», — рассказал военнопленный РИА Новости.
Тела всех погибших лежали в одной комнате рядом. Ими оказались жена, муж и их дочь. Азовца интересовала только взрослая женщина.
«Мы его оставили и ушли обратно на позиции», — добавил военнопленный.
Неоднократно появлялись новости об интимных связях националистов Украины с гражданскими женщинами. Правда, большинство из них оказывались печальными.
В прошлом году жительница Мариуполя, где находится тот самый коксохимический завод, сообщила об изнасиловании ее дочери двумя украинскими боевиками. За сопротивление девушку сильно избили: пробили ушную перепонку, выбили зубы и сломали ребра. После этого затащили в подвал и изнасиловали.
Также один из бойцов ВСУ (Вооруженные силы Украины) ранее рассказывал, что участники «Азова»* насиловали женщин и выжигали на их телах свастику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в убежищах азовцев* нашли вещественные доказательства изнасилований.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.
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