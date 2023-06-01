В США назвали причину, по которой Украина откладывает контрнаступление

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

National Review: низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ

В США назвали причину, по которой Украина откладывает контрнаступление

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Запад вместе с тем продолжает вынуждать Киев начать обещанную операцию, несмотря на непростое положение страны.

Сорвать заявленное еще несколько месяцев назад контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может низкий моральных дух жителей страны. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Review Майкл Брендан Доэрти.

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — заявил Доэрти.

Обозреватель издания указал, что такой настрой украинцев могла сформировать в том числе потеря ВСУ последних населенных пунктов.

При этом Западу вовсе не интересно, в какой ситуации находится Украина. От Зеленского там ждут скорейшего контрнаступления, тем самым ставя главу киевского режима в затруднительное положение, заключил Доэрти.

Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию

Спецоперация РФ продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой населенный пункт могут потерять ВСУ.

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