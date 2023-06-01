«Я вас обожаю!» — Агата Муцениеце ответила на критику своего носа

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Аделина Ким
Аделина Ким 18 0

Агата Муцениеце отреагировала на предложение сделать пластику носа

«Я вас обожаю!» — Агата Муцениеце ответила на критику своего носа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезду развеселил комментарий пользователя Сети, и она не стала молчать.

Актриса Агата Муцениеце в последнее время начала больше ухаживать за своей внешностью. Знаменитость в конце прошлого года записалась в тренажерный зал, соблюдает диету и посещает косметолога. Все только собственными усилиями — к услугам пластических хирургов артистка никогда не обращалась, но хейтеры все же указали на изъяны женщины.

В социальных сетях актрисы одна из недоброжелательниц заявила, что Агате необходимо сделать ринопластику. По ее мнению, тогда к ногам Муцениеце упадут в ноги все мужчины.

«Избавьтесь от картошки», — порекомендовала подписчица.

Актриса молчать не стала и ответила на замечание. Артистка не стала агрессивно реагировать, а просто посмеялась.

«Рубрика: из лички. Люди, я вас обожаю!» — написала Агата.

Недавно на съемках одного из сериалов женщина призналась, что начинает стареть. Она заметила, что у нее сильно опустились веки. Актриса даже представила, как будет выглядеть после операции. Однако эта идея быстро покинула мысли Муцениеце. Пока артистка не собирается ничего делать со своим лицом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд выписал Павла Прилучного из квартиры экс-супруги Муцениеце

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