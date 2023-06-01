Идеальное лето: как отправить школьника на бесплатный отдых в России

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Аделина Ким
Аделина Ким 18 0

Депутат Буцкая: 200 тысяч школьников смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

Идеальное лето: как отправить школьника на бесплатный отдых в России

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Выбор места отдыха для детей будет осуществляться регионами самостоятельно.

В 2023 году правительство России выделило миллиард рублей на оплату летнего отдыха для 200 тысяч школьников с пятого по девятый классы. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В регионах активно развивается программа школьного туризма по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Правительство полагает, что он открывает большие возможности для детей и подростков, передает издание URA.RU.

Поэтому финансирование проекта было удвоено, в итоге составив один миллиард рублей. Все средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, в их числе: Камчатский и Хабаровский края, а также Сахалинская область.

Благодаря этой программе в путешествие по родному региону смогут отправиться 200 тысяч учащихся школ с пятого по девятый классы. Депутат отметила, что количество участников проекта увеличилось практически в два раза: в 2022 году в нем участвовало 18 регионов, а теперь 29.

«В первый пилотный этап работы программы субсидирования школьных поездок в России, по данным Министерства экономического развития, отдохнули 97 тысяч детей», — пояснила Буцкая.

Куда именно в этом году поедут отдыхать школьники, будут определять сами регионы. Они получат субсидию от государства, а дальше будет объявлена процедура торгов.

Организация путешествий будет выполняться местными туроператорами. Субъекты самостоятельно решат, куда может поехать ребенок по России, а также кто попадает под субсидии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно отправить ребенка в летний лагерь.

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