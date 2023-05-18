«Отработанные схемы»: как правильно отправить ребенка в летний лагерь

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Аделина Ким
Аделина Ким 19

Онищенко дал советы родителям, как отправить ребенка в летний лагерь

«Отработанные схемы»: как правильно отправить ребенка в летний лагерь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Какие справки взять, как выбрать лагерь и сэкономить на путевке? Ответы на эти вопросы читайте ниже.

О том, как правильно летом отправить ребенка в оздоровительный лагерь, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Как попасть в лагерь и в какую группу направят детей?

Первые заезды в центры начнутся уже 20–25 мая. Для отдыха и оздоровления подрастающего поколения планируется открыть почти 40 тысяч лагерей.

Набирать детей в группы будут согласно состоянию их здоровья: первая группа — без ограничений, вторая — незначительные изменения, лишний вес или недобор, третья — есть функциональные отклонения (избыток массы тела, низкий рост или незначительные отставания в нервно-психологическом развитии), четвертая — выраженные проявления заболеваний, пятая группа — дети-инвалиды с явными особенностями в развитии.

Здоровье превыше всего

Отправляясь в лагерь, ребенок должен получить справку об эпидокружении. Детей необходимо проверить на наличие заболеваний, простуд, сыпи и температуры.

«Это все — отработанные схемы. И они дают эффект… В каждом лагере есть медпункт, а в крупных — врачи. Там должны быть и места для заболевших», — цитирует Онищенко издание KP.RU.

Кто первый встал, того и тапки

Иногда оказывается так, что на всех детей в лагерях просто не оказывается мест. Что же делать в таком случае? Специалист рекомендует отложить дела и отправиться на семейный отдых. Тогда наследники оказываются под надлежащим присмотром и получают больше свободы.

«Если у вас есть возможность отдохнуть со своими чадами, плюньте вы на шопинги, на переработки, поезжайте вместе по интересным местам!» - отмечает заместитель президента Российской академии образования.

А если у родителей нет денег на оплату путевки или семейного путешествия, то всегда можно придумать развлечения недалеко от дома. Например, можно помогать в саду и огороде или бегать на детской площадке с другими ребятами со двора.

Открытие новых лагерей

Эксперт напомнил, что процесс оздоровления подрастающего поколения идет круглый год, но в некоторых климатических зонах все еще необходимы свои собственные лагеря, чтобы акклиматизация проходила быстрее. Поэтому со временем в регионах открываются новые центры оздоровления и отдыха детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким семьям полагается путевка в детский лагерь.

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