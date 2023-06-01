Самая естественная: как изменилась Миранда из «Секса в большом городе»

Рядом с коллегами по культовому сериалу она выглядит наиболее натурально. В чем секрет звезды?

Американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», неоднократно была в центре обсуждений из-за темы пластической хирургии.

Однако каких-либо манипуляций со своим лицом, судя по всему, она не делала. По крайней мере, они не так заметны, как у ее коллег по сериалу.

Рядом со своими экранными подругами из «Секса в большом городе» Никсон выглядит наиболее естественно. Если остальных уже уличили в «пластике», то на лице рыжеволосой героини нет ни намека на ботокс или подтяжку.

Артистка однажды уже публично поставила точку в бесконечных обсуждениях. В 2008 году, когда знаменитость посетила больницу, таблоиды начали писать, что та увеличила грудь.

«Я была в больнице Святого Луки Рузвельта на трехмесячном осмотре. Я была в отделении онкологии. Я думаю, пресса решила, что это означает пластическую операцию», — призналась актриса.

В отличие от своих подруг по сериалу Синтия Никсон выбрала естественное старение. Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people / IMAGO/John Nacion

Дело в том, что за два года до этих скандалов у актрисы диагностировали рак груди. Именно по этой причине она регулярно посещала врача.

К тому же, как выразилась сама Никсон, какой смысл был увеличивать грудь не перед началом съемок в «Сексе в большом городе». Это, в частности, убедило фанатов, что та не прибегала к услугам пластических хирургов.

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