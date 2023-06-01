Парадокс санкций: Россия стала больше торговать и создала новый экономический блок

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 17 0

Россия создала новый экономический блок с Китаем, Индией и Турцией благодаря санкциям

Парадокс санкций: Россия стала больше торговать и создала новый экономический блок

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Западные аналитики рассчитывали, что введенные против РФ ограничения приведут к краху национальной экономики. Однако страна быстро адаптировалась к рестрикциям и перешла к росту.

Россия адаптировалась к жизни в условиях западных санкций и создала экономический блок из дружественных стран. Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на профессора факультета экономики Университета управления Ниигаты Ивана Целищева.

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По его словам, многие государства за пределами Европы сегодня стремятся расширить сотрудничество с Россией. По данным отечественной таможни, объем торговли за 2022 год увеличился на 8% по сравнению с 2021-м. Причем стоимость экспортируемых из России товаров стала больше на 20%, а импортируемых в нее — меньше на 12%.

Заметно вырос объем торговли с дружественными странами — с 45% в 2021 году до 55% в прошлом. Главным образом речь идет о Китае (товарооборот вырос в 1,3 раза), Индии (в три раза) и Турции (в два раза). Россия активно поставляет им нефть и газ, а закупает технику и комплектующие.

В частности, запчасти для автомобилей и самолетов, а также оборудование и материалы для текстильной промышленности.

«Это взаимовыгодные отношения: российская сторона получает доход от увеличения объемов поставок, а импортеры сдерживают рост стоимости энергоносителей и стимулируют свою экономику», — отметил профессор.

Также Россия стала активнее торговать со странами Ближнего Востока — Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Ираном. Укрепляются экономические отношения с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией. Не остается в стороне Азия — в начале 2023 года импортировать российскую нефть начали Индонезия и Гана. Вырос экспорт в Малайзию.

Создание нового экономического блока

В январе Иран подписал соглашение со странами ЕАЭС о свободной торговле. В скором времени вступят в силу аналогичные договоры с Индией, ОАЭ и Египтом. О своем намерении подписать соглашение также заявил Китай. В апреле начались переговоры с Индонезией.

По словам профессора, это указывает на изменение положения России в мировой экономике. Для смягчения ущерба от ухода западных компаний отечественные бизнесмены начинают больше торговать с развивающимися странами. Со временем это изменит структуру мировой экономики.

«В условиях, когда пандемия и украинский кризис пошатнули тенденцию к глобализации и раздробили мировую экономику, важное значение приобретет мощный экономический блок между Россией, Китаем, Индией, Турцией, Ближним Востоком и другими странами», — подытожил Иван Целищев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия и Китай нанесли удар по экономике США, снизив привлекательность доллара.

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