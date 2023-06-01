Гладков не подтвердил информацию о погибшем при обстреле автобуса в Шебекино

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 60 0

По его словам, данные сведения опровергают глава округа и медики.

Гладков не подтвердил информацию о погибшем при обстреле автобуса в Шебекино

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли белгородский город Шебекино из «Града». Снаряды попали в автобус, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что появившаяся информация о погибшем и двух пострадавших при обстреле автобуса не подтверждается главой округа и медиками, которые осмотрели место ЧП. По словам чиновника, автобус был пустой.

«Но в округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света», — добавил Гладков.

По его словам, подробные данные о случившемся еще устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ обстреляли пункт временного размещения (ПВР) жителей Шебекино в Белгородской области.

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