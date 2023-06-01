Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Документ был принят во втором и третьем чтениях.

Госдума приняла закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о комплексном регулировании рынка табачной и никотиносодержащей продукции, инициированный российским правительством.

Так, деятельность в данной сфере должна быть лицензирована. Также устанавливаются требования к оборудованию производства продукции, госрегистрации и маркировки по системе «Честный знак». При незаконной деятельности не соблюдении законодательства продукция может быть изъята.

Кроме того, установлено количество табака, которое гражданин может перемещать для личного пользования без маркировки. При этом из документа были исключены определения терминов «жидкость для электронной системы доставки никотина» и «никотиносодержащая продукция», а также «электронные системы доставки никотина».

Закон будет вступать в силу поэтапно. Первый этап — с 1 сентября 2023 года, а второй — с 1 марта 2024-го.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России табачные изделия впервые появились в начале XVII века стараниями Петра I, привезшего из Европы первую крупную партию.

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