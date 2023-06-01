В Польше начали менять дорожные таблички «Калининград» на «Крулевец»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 68 0

Gazeta.pl: в Польше на границе с РФ меняют таблички «Калининград» на «Крулевец»

В Польше начали менять дорожные таблички «Калининград» на «Крулевец»

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Всего в стране планируют установить 26 знаков с «новым» названием города.

Российский Калининград больше не будет на дорожных табличках в Польше. Там принялись менять название на Крулевец. Об этом сообщает местное издание gazeta.pl.

«В Варминско-Мазурском воеводстве началась замена дорожных знаков», — говорится в сообщении с уточнением, что знаки меняют на национальных дорогах 51 и 57.

Всего в Польше установят 26 табличек с «новым» названием российского города.

В начале мая Польша официально изменила название российского города Калининград на Крулевец. Теперь полякам рекомендовано полностью отказаться от использования старого названия и не употреблять на польском языке слово Калининград. Более того, нужно говорить Крулевецкая область, а не Калининградская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области успели отреагировать на решение Польши переименовать их город и назвали это инсинуацией.

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