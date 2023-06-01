«Ключевое — указ президента»: как в России пытаются сократить число пожаров

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Рита Миронова
Рита Миронова 16 0

Минприроды РФ: подготовка к лесным пожарам 2023 года началась в 2022

«Ключевое — указ президента»: как в России пытаются сократить число пожаров

Фото: www.globallookpress.com

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К сезону лесных пожаров 2023 года регионы подготовились заранее. Как изменилась работа МЧС?

Готовиться к сезону лесных пожаров в 2023 году начали еще год назад. Как сообщили URA.RU в Минприроды России, для оперативного реагирования экстренные службы изменили порядок действий. Теперь в первые 24 часа подключается муниципальный уровень, после него региональный, а только после 72 часов — федеральный.

Еще одним критерием является повышение штрафа за нарушение правил безопасности в лесах. Если из-за человека начнется пожар, ему грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Так что выжигать хворост и сухую траву теперь будет в два раза дороже.

Также увеличилось государственное финансирование сферы борьбы с пожарами. Благодаря этому штаты пополнились — личный состав достиг 27 тысяч человек. Такими темпами, подчеркнули в ведомстве, через семь лет количество лесных пожаров в России уменьшится вдвоем.

«Ключевое — указ президента, в котором обозначена цель: к 2030 году сократить площади лесных пожаров относительно 2021 года в два раза», — подчеркнули специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин провел совещание по лесным пожарам в РФ. 

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