Путин анонсировал открытие в Москве крупной фабрики по выпуску аккумуляторов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Столица станет одной из площадок для создания отечественной отрасли накопителей энергии.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Крупную фабрику по выпуску аккумуляторов введут в промышленную эксплуатацию в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Еще одна мощная фабрика „Росатома“ по выпуску аккумуляторов вводится в промышленную эксплуатацию в Москве», — сказал глава государства.

По словам Путина, новое предприятие станет частью формирующегося в столице высокотехнологичного кластера. Его участники будут заниматься производством аккумуляторов разных типов, а также проводить научные исследования и разрабатывать новые решения в этой сфере.

Президент отметил, что аналогичное крупное производство «Росатом» в прошлом году открыл в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.

Создание московского кластера стало возможным в том числе благодаря поддержке столичных властей во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Как отметил Путин, к 2030 году после выхода новых производств на проектную мощность Россия должна самостоятельно обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы.

Отдельное внимание президент уделил локализации производства. Речь идет о создании полноценной цепочки — от добычи необходимого сырья до выпуска аккумуляторов, электроники и программного обеспечения.

Для этого потребуется активнее осваивать месторождения полезных ископаемых, которые используются при изготовлении накопителей энергии. Одновременно необходимо развивать современные материалы и технологии производства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал ключевой принцип развития российского образования. По словам президента, современные системы искусственного интеллекта должны облегчать повседневную работу педагогов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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