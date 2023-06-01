«Офтальмолог не порадовала»: у детей Юлии Ефременковой проблемы со зрением

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Звезда Дом—2 Юлия Ефременкова сообщила, что у ее детей проблемы со зрением

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva; 5-tv.ru

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Дети звезды «Дома — 2» испытывают трудности с глазами.

Звезда «Дома — 2» Юлия Ефременкова рассказала, что у ее детей проблемы со зрением. Девушка сообщила об этом в своем личном блоге.

У Ефременковой два мальчика-близнеца. Малыши родились недоношенными и из-за этого им необходим постоянный контроль врачей. Вчера девушка посетила со своими детьми медицинскую клинику. Результаты неудовлетворительные. У детей проблема с глазами. Если через год они не прекратиться, то придется ходить в очках.

«Офтальмолог не порадовала меня сегодня. Из-за этого, конечно, настроение теперь не очень. В любом случае, будем надеяться на лучшее», — рассказала звезда «Дома — 2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал про то, что маленькие дети Ефременковой отреагировали на поход в бассейн. Звезда «Дома — 2» впервые привезла детей на плавание. В своем личном блоге девушка рассказала, что в бассейне все благоустроенно для детей. Там есть весы, подогреватель для бутылочек, много детских кушеток

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