Джо Байден ударился головой о вертолет перед Белым домом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

Американский лидер стал бить все рекорды по количеству конфузов за короткий промежуток времени.

Джо Байден ударился головой о вертолет перед Белым домом

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Минувший четверг для 80-летнего президента США Джо Байдена стал по-настоящему травмоопасным. После возвращения с выпускного вечера военных летчиков, где на сцене буквально на ровном месте упал, он ударился головой о дверь вертолета перед Белым домом.

Как отметил портал MalaysiaNow, второй инцидент за день произошел, когда американский лидер выходил из салона самолета.

«Вернувшись позже в Белый дом на самолетах Air Force One и Marine One, Байдену не повезло: он ударился головой, выходя из двери вертолета. У него не было никаких внешних повреждений», — сказано в материале.

К слову, рухнул Байден тоже внезапно. Он собирался спуститься со сцены, повернулся, но не увидел находившийся рядом преграду. Ноги заплелись, американский лидер оказался на полу. Тут же он попытался подняться, но самостоятельно не смог. Только благодаря помощи со стороны глава государства смог встать и покинуть сцену.

Позже в Белом доме заверили — с Байденом все в порядке, он не пострадал. А причиной его падения стал «мешок с песком», который по непонятным причинам находился на сцене.

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Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Джо Байден столкнулся на трапе самолета и чуть не ударился лицом об него.

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