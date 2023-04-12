Пожилой Джо Байден умолял друга-невидимку «не прыгать» в разгар конференции
Президент США вновь обратился к воображаемым друзьям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; Reuters; 5-tv.ru
Президент США пугает американцев своими внезапными «припадками». Что будет дальше?
Джо Байден вновь начал общаться с воображаемыми друзьями. Во время недавнего выступления в Ольстерском Университете, что в Северной Ирландии, президент США внезапно обернулся спиной к публике, поднял голову и указательный палец вверх и отчетливо произнес следующее.
«Не прыгай, хорошо? Я не видел всего этого», — ни с того ни с сего закричал Байден.
После этого в зале раздался смех. Однако пожилой демократ как ни в чем не бывало повернулся обратно и извинился за вид своей спины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что незадолго до прилета Джо Байдена в Белфаст местная полиция обнаружила четыре самодельные бомбы. Предполагается, что бомбы — дело рук группы радикалов.
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