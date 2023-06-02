«Трудно… Рыдаю»: Наталия Медведева о трудностях в воспитании детей

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Аделина Ким
Аделина Ким 18 0

Наталия Медведева призналась, что рождение третьего ребенка сделало ее более сентиментальной

«Трудно… Рыдаю»: Наталия Медведева о трудностях в воспитании детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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После рождения дочери артистка сделала неожиданное для себя открытие.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева летом прошлого года родила дочь. Это уже третий ребенок в ее семье, но только сейчас она начала ощущать непривычные для себя эмоции в отношении наследников.

Знаменитость уже много лет замужем за юмористом Александром Коптелем, от которого у нее есть двое сыновей и дочь. Какое-то время пара даже скрывала от общественности пол последнего ребенка.

В октябре 2022 года артистка все же решила представить своих детей публике и наконец показала их лица. В последнее время Медведева начала замечать, что она стала очень чувствительной и ранимой.

Юмористка признается, что ее уверенность и решительность на сцене — это лишь образ. На самом же деле она всегда была очень нежной и сентиментальной, а с рождением третьего ребенка эти ощущения удвоились.

«Проблемные темы, связанные с детьми… я даже, видите… своими словами-то и сказать не могу. Трудно… с моей фантазией… не могу не обсуждать, не вовлекаться… Рыдаю», — делится в социальных сетях звезда.

В начале весны знаменитость также жаловалась на то, что у нее возникают проблемы в общении со старшими детьми. Тогда ей пришлось иначе взглянуть на свое поведение, потому что она начала замечать ошибки в методах воспитания.

Медведева поняла, что слишком часто критиковала одного из сыновей. При этом сам мальчик ведет себя послушно и не дает поводов для наказаний и замечаний.

Проблема была только в том, что родители не замечали, как часто ругают наследника. Тогда она отмечала, что им из-за этого «самим от себя тошно».

Сейчас Наталья старается совмещать работу и домашние обязанности. С детьми ей помогает справиться няня, поэтому у звезды остается время на построение карьеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей и поделилась видео с сыном.

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