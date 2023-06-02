«Цветы жизни»: Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей

|
Аделина Ким
Аделина Ким 9 0

Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей

«Цветы жизни»: Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость воспитывает двоих сыновей.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская совсем недавно родила второго наследника. Малыш от тренера по футболу Николая Федчука появился на свет 3 мая. Супруги влюбились друг в друга, когда артистка привела своего старшего сына Давида к нему на занятия. 1 июня в День защиты детей она опубликовала новое видео уже с подросшим сыном.

Она показала подписчикам, как маленький Даниил умиротворенно спит на ее груди. Знаменитость отметила, что дети — это цветы жизни и поздравила всех матерей с праздником. Звезда призналась, что даже несмотря на проблемы во время беременности, она счастлива, что стала матерью уже второй раз. Сейчас звезда активно приводит себя в форму. Недавно она призналась, что села на диету и попрощалась с выпечкой.

Брак с Федчуком у звезды Comedy Woman уже второй, до этого она была замужем за иорданцем Раедом Бани. Они познакомились в социальных сетях и долгое время мечтали стать родителями, но у Надежды не получалось забеременеть. Когда это наконец произошло, врачи огорошили — ребенок родится с синдромом Дауна. К счастью, диагноз был ошибочным. На свет появился здоровый мальчик Давид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ангарская прибегла к редкой процедуре после родов.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

0:15
«Цветы жизни»: Надежда Ангарская поздравила матерей с Днем защиты детей
0:01
Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским беспилотником
23:49
Минобороны раскрыло подробности попытки украинских боевиков атаковать Шебекино
23:26
В ООН сообщили об ограничении Москвой регистрации судов в рамках зерновой сделки
23:18
Байден упал на выпускном вечере американских военных летчиков, споткнувшись об ящик
23:00
Владимир Путин позвонил главе Шебекинского городского округа Жданову

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Алферова отреагировала на слухи об алкоголизме Абдулова: «Пил, чтобы продержаться»
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023