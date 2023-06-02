В Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском Су-25 в Херсонской области

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM», — говорит Конашенков.

По его словам, также за прошедшие сутки были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новодружеск, Кременная, Верхнекаменка Луганской народной республики, Новобахмутовка, Владимировка, Старомайорское Донецкой народной республики, Синьковка Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Гуляйполе Запорожской области.

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