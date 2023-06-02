Песков не стал комментировать отклоненный иск Галкина* о снятии статуса иноагента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не сможет прокомментировать информацию о том, что суд отклонил иск телеведущего и шоумена Максима Галкина* с требованием исключить его из реестра физлиц-иноагентов.

«Тема неоднократно обсуждалась, в настоящий момент речь идет о судебных решениях, я не могу комментировать», — сказал Песков журналистам.

Галкин покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). Он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми отправился в Израиль, где неоднократно нелестно высказывался в адрес РФ и населения страны. Минюст РФ отмечал, что комик финансируется киевским режимом. Между тем на земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, а позже отправился гастролировать по миру.

Позднее сама Пугачева вернулась в Москву с детьми. Но вскоре Галкин был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль, назвав россиян холопами и рабами. При этом до этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

В сентябре 2022-го шоумен был включен в перечень иностранных агентов. В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск с требованием исключить его из списка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд признал законным решение министерства юстиции о внесении в реестр иностранных агентов шоумена Семена Слепакова*.

* — признан иностранным агентом в РФ.