Патрушев заявил о насыщении продовольственного рынка российскими товарами

Продовольственный рынок полноценно насыщен российскими товарами. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.

По его словам, объем поставок на зарубежные рынки составил 41,6 миллиарда долларов, а импорт — 35,7 миллиарда долларов.

«Каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире — российского происхождения. Кроме того, было поставлено на мировые рынки свыше двух миллионов тонн рыбы и более 730 тысяч тонн животноводческой продукции», — говорит Патрушев.

Также он добавил, что отрасль накопила значительный запас прочности за счет совершенствования процессов производства, внедрения новых технологий, цифровизации и стабильной господдержки.

Глава Минсельхоза поблагодарил всех за честный труд и призвал продолжить выполнять стоящие перед агропромышленным комплексом задачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какое место занимает Россия в глобальной пищевой цепочке.