Депутат Виталий Милонов получил травму в зоне СВО

Его служба проходит по контракту, но без оплаты.
Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma Photo Service
Депутат Государственной думы Виталий Милонов от партии «Единая Россия», который находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получил травму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Политик написал, что «поднадорвал» ахиллово сухожилие.
«У нашего дока Ильича даже котики лечебные. Мурлыкает и подразорванный ахилл сам восстанавливается», — опубликовал позитивный пост чиновник.
Прежде Милонов сообщал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным «Густав». В мае он объяснил свои поездки из зоны СВО в Москву выполнением обязанностей депутата.
Виталий Милонов «поднадорвал» ахиллово сухожилие в зоне СВО.
По позывному «Густав» к Милонову мало кто обращается. Чаще всего товарищи называют его по-отечески — «Валентиныч».
Сообщалось, что на фронте Милонов служит младшим сержантом, по специальности старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12. Его служба проходит по контракту, но без оплаты, поскольку депутаты не могут получать зарплату за СВО.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина.
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