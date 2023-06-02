Депутат Виталий Милонов получил травму в зоне СВО

|
Полина Долгова
Полина Долгова 65 0

Его служба проходит по контракту, но без оплаты.

Депутат Виталий Милонов получил травму в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / Russian State Duma Photo Service

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Депутат Государственной думы Виталий Милонов от партии «Единая Россия», который находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получил травму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик написал, что «поднадорвал» ахиллово сухожилие.

«У нашего дока Ильича даже котики лечебные. Мурлыкает и подразорванный ахилл сам восстанавливается», — опубликовал позитивный пост чиновник.

Прежде Милонов сообщал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным «Густав». В мае он объяснил свои поездки из зоны СВО в Москву выполнением обязанностей депутата.

Виталий Милонов «поднадорвал» ахиллово сухожилие в зоне СВОВиталий Милонов «поднадорвал» ахиллово сухожилие в зоне СВО. Фото: Telegram / govoritmilonov

По позывному «Густав» к Милонову мало кто обращается. Чаще всего товарищи называют его по-отечески — «Валентиныч».

Сообщалось, что на фронте Милонов служит младшим сержантом, по специальности старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12. Его служба проходит по контракту, но без оплаты, поскольку депутаты не могут получать зарплату за СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина.

Тема:
Спецоперация
2 июн
Устинов рассказал, как жена и мама отнеслись к его решению отправиться на СВО
2 июн
Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ близ Марьинки
2 июн
«Мой батальон не подведет»: награжденный в зоне СВО боец поблагодарил Путина
2 июн
Количество пострадавших при массированном обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16
2 июн
«Увидели реальность»: в Британии признались, что запасы техники для Украины истощаются
2 июн
«Бешенство не лечится»: на Украине назвали Зеленского помехой для переговоров
2 июн
Шебекино окутано дымом: опубликованы кадры разрушений из Белгородской области
2 июн
«Есть нюансы»: Песков об отношении Кремля к позиции Пашиняна по Украине
2 июн
Девять человек пострадали при ударе по морскому порту Бердянска
2 июн
Кремль пока не видит вариантов для мирного диалога с Украиной
+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

18:42
«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки
18:40
Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году
18:29
«Трудно… Рыдаю»: Наталия Медведева о трудностях в воспитании детей
18:18
Устинов рассказал, как жена и мама отнеслись к его решению отправиться на СВО
18:08
Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ близ Марьинки
18:05
Конфликты, ссоры и обиды на новом уровне: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 июня

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Шебекино окутано дымом: опубликованы кадры разрушений из Белгородской области
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео