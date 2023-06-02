Депутат Виталий Милонов получил травму в зоне СВО

Депутат Государственной думы Виталий Милонов от партии «Единая Россия», который находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получил травму. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик написал, что «поднадорвал» ахиллово сухожилие.

«У нашего дока Ильича даже котики лечебные. Мурлыкает и подразорванный ахилл сам восстанавливается», — опубликовал позитивный пост чиновник.

Прежде Милонов сообщал, что принимает участие в боевых действиях и пользуется своим старым позывным «Густав». В мае он объяснил свои поездки из зоны СВО в Москву выполнением обязанностей депутата.

Виталий Милонов «поднадорвал» ахиллово сухожилие в зоне СВО. Фото: Telegram / govoritmilonov

По позывному «Густав» к Милонову мало кто обращается. Чаще всего товарищи называют его по-отечески — «Валентиныч».

Сообщалось, что на фронте Милонов служит младшим сержантом, по специальности старший наводчик 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12. Его служба проходит по контракту, но без оплаты, поскольку депутаты не могут получать зарплату за СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина.