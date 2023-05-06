Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина

Депутат отметил, что запугать русского человека невозможно.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов эксклюзивно 5-tv.ru прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина. Политик заявил, что в теракте отчетливо прослеживается почерк британских спецслужб.

«Воевать с солдатами и с танками гораздо сложнее и страшнее. <…> Воевать нужно с писателями, с Дарьей Дугиной, с теми, кто не даст вам сильной сдачи, кто сильно не вооружен. Подлый почерк британских спецслужб, которые так любят взрывать машины, так любят использовать мирное население в качестве живого щита, здесь ощущается в полной мере», — отметил Милонов.

Он добавил, что Захар Прилепин — настоящий патриот, готовый отдать жизнь за свою страну. Именно таких людей пытаются запугать украинцы.

«Украинцы, вы всех судите по себе, вас самих легко запугать. Вы — трусы, вы — щенячьи дети. А вот русского человека запугать невозможно», — заявил депутат.

Что известно о состоянии Захара Прилепина после подрыва его автомобиля

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писателю оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. Подозреваемый в подрыве авто.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с 5-tv.ru заявила, что покушение на Прилепина в очередной раз доказывает то, что Вашингтон и НАТО вскормили новую террористическую организацию под названием «киевский режим».