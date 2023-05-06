Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 51

Милонов: за покушением на Прилепина стоят британские спецслужбы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Депутат отметил, что запугать русского человека невозможно.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов эксклюзивно 5-tv.ru прокомментировал подрыв автомобиля Захара Прилепина. Политик заявил, что в теракте отчетливо прослеживается почерк британских спецслужб.

«Воевать с солдатами и с танками гораздо сложнее и страшнее. <…> Воевать нужно с писателями, с Дарьей Дугиной, с теми, кто не даст вам сильной сдачи, кто сильно не вооружен. Подлый почерк британских спецслужб, которые так любят взрывать машины, так любят использовать мирное население в качестве живого щита, здесь ощущается в полной мере», — отметил Милонов.

Он добавил, что Захар Прилепин — настоящий патриот, готовый отдать жизнь за свою страну. Именно таких людей пытаются запугать украинцы.

«Украинцы, вы всех судите по себе, вас самих легко запугать. Вы — трусы, вы — щенячьи дети. А вот русского человека запугать невозможно», — заявил депутат.

Что известно о состоянии Захара Прилепина после подрыва его автомобиля

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин. Писателю оказали медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. Подозреваемый в подрыве авто.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в диалоге с 5-tv.ru заявила, что покушение на Прилепина в очередной раз доказывает то, что Вашингтон и НАТО вскормили новую террористическую организацию под названием «киевский режим».

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
6 мая
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
6 мая
Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев
6 мая
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина
6 мая
МВД: причиной для покушения на Прилепина могла быть месть украинских националистов
6 мая
СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт
6 мая
МВД: подозреваемый в подрыве авто Захара Прилепина задержан
6 мая
Захара Прилепина спасло лишь нахождение на заднем сидении автомобиля
6 мая
Прилепина планируют доставить на вертолете в Москву
6 мая
«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
6 мая
Жена Захара Прилепина: семье угрожают уже далеко не первый год
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео