В Сети заметили необычную деталь у Байдена в момент его падения: «Он носит подковы?»

Что странного нашли интернет-пользователи у американского лидера?

Конфузы президента США Джо Байдена в последнее время стали происходить настолько часто, что жители страны перестали реагировать на них с чувством сострадания и сопереживания. Так, в падении главы государства на торжественной церемонии выпуска курсантов Академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо пользователи Сети заметили странные детали.

We were never supposed to see the bottom of his shoes…. pic.twitter.com/POdpn3p5cT — Benny Johnson (@bennyjohnson) June 1, 2023

В момент падения Байден оказался спиной к камере. В объектив попала подошва его ботинок, которая выглядела необычно. Первым это заметил американский журналист Бенни Джонсон, опубликовав в Twitter соответствующий снимок. Один из интернет-пользователей предположил, что политик носит изготовленную на заказ ортопедическую обувь с амортизирующими каблуками. Другой же подтвердил это, добавив, что такой каблук предназначен для прямого хождения.

«Небольшой вырез предназначен для „кольев“ или „гвоздей“, установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение», — отметил комментатор.

«Он носит подковы?» — пошутил другой пользователь.

Кроме того, многие обратили внимание на лица людей, сидящих у сцены. В момент падения и попытках Байдена подняться, они улыбались и смеялись.

«Люблю, когда секретная служба смеется над этим старым клоуном», — съязвил пользователь Сети.

«Мир смеется, это более чем стыдно!» — заключил другой комментатор.

К слову, падение Байдена случилось в минувший четверг. Присутствуя на выпускном вечере американских военных летчиков, он после речи собирался покинуть трибуну. Но сразу не смог, споткнулся и упал. Подняться смог лишь при помощи со стороны. А после этого инцидента случился новый — он ударился головой о вертолет перед Белым домом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео падения Джо Байдена.