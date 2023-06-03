Долгожданный результат: Агата Муцениеце похудела до 54 килограммов
Актриса Агата Муцениеце сбросила вес до 54 килограммов
Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev
Как именно российская актриса добилась желанного результата?
Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, что похудела. Она опубликовала фотографию в истории своего личного блога. На ней девушка стоит на весах и они показывают удовлетворительное количество килограммов — 54,3.
«Дааа», — подписала фотографию актриса.
Ранее звезда «Закрытой школы» рассказывала, что она каждый день качает пресс и пробегает в день по десять километров. Поэтому не удивительно, что актриса добилась желанного результата.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце вручила своим детям дорогой подарок в честь окончания учебного года. Актриса решила порадовать своих детей путевкой в Турцию. Звезда «Закрытой школы» призналась, что она копила деньги, чтобы ее дети провели хорошо время за границей. Наследники актрисы будут жить в пятизвездочном отеле. Но поедет ли Агата Муцениеце в Турцию вместе со своими детьми?
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