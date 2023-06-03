Сайт Greenpeace заблокировали в России

Доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International ограничен на территории РФ, свидетельствуют данные универсального сервиса Роскомнадзора.

Ведомство не указывает причины блокировки сайта Greenpeace. Однако известно, что 19 мая Генпрокуратура страны признала нежелательной деятельность организации. В качестве повода рассматривается возможное вмешательство во внутренние дела РФ. Кроме того, ведомство подозревает сообщество в финансировании российских иноагентов, а также антироссийской пропаганде с первого дня специальной военной операции на Украине.

Прежде российский Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Причины — аналогичные доводам Генеральной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему признанные иноагентами российские звезды начали оспаривать свой статус.