Сайт Greenpeace заблокировали в России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 26 0

Генпрокуратура и Минюст признали деятельность организации нежелательной на территории РФ.

Сайт Greenpeace заблокировали в России

Фото: www.globallookpress.com / PIC

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Доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International ограничен на территории РФ, свидетельствуют данные универсального сервиса Роскомнадзора.

Ведомство не указывает причины блокировки сайта Greenpeace. Однако известно, что 19 мая Генпрокуратура страны признала нежелательной деятельность организации. В качестве повода рассматривается возможное вмешательство во внутренние дела РФ. Кроме того, ведомство подозревает сообщество в финансировании российских иноагентов, а также антироссийской пропаганде с первого дня специальной военной операции на Украине.

Прежде российский Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. Причины — аналогичные доводам Генеральной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему признанные иноагентами российские звезды начали оспаривать свой статус.

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