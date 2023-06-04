Украинские беженцы «захватили» и держат в страхе польский город Красныстав

В одном из изданий появилась статься о превращении мирного городка в пристанище воров и дебоширов.

Беженцы с Украины превратили спокойный городок Красныстав в Польше крайне небезопасное для коренных жителей место. Как сообщает издание Lublin112, проживающие в этом населенном пункте поляки уже боятся выйти на улицу и стать свидетелями или жертвами преступления. В статье в отношении гостей используется слово «захват» — они буквально захватили город.

В Красныставе проживают несколько десятков украинцев цыганского происхождения. Это сообщество, по словам местных журналистов, промышляет маргинальными способами заработка. Отмечается, что поначалу беженцев приняли спокойно, некоторое время их присутствие никак не тревожило людей, но потом начались разного рода «шокирующие события».

«Когда-то мирный город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», — пишут авторы.

В материале приведены примеры возмутительного поведения беженцев. Так, в магазинах они открывают продукты прямо у прилавков, съедают и кладут упаковку обратно на полки. Однажды мужчина-украинец привлек внимание правоохранителей, но попытки пообщаться с ним обернулись потасовкой — группа знакомых попыталась отбить его и прогнать полицейских. Агрессоры успокоились только в ответ на жесткие меры силовиков и угрозу применения газа и дубинок.

«Один из парней схватил девушку за голову и ударил ее о металлический забор… В соцсетях есть записи о многочисленных провокациях… Некоторые из них очень тревожны, потому что рассказывают о приставаниях к детям или даже предложении интимных встреч с подростками», — говорится в материале.

Обеспокоенные жители Красныстава жалуются на поведение беженцев. Сигналов так много, что власти перешли к экстренным мерам. Мэр городка Роберт Костюк взял под личный контроль ситуацию с произволом гостей, пообещал жителям защиту и призвал сообщать об актах агрессии. В местной администрации провели совещание с полицией, по его результатам было решено усилить патрулирование районов проживания украинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ирландии подожгли центр размещения украинских беженцев.