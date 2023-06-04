Нашел причину: жених сбежал от дочери Брюса Уиллиса, узнав о диагнозе будущего тестя

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Полина Долгова
Полина Долгова 92 0

Дочь Брюса Уиллиса предал ее жених после того, как узнал о диагнозе тестя

Нашел причину: жених сбежал от дочери Брюса Уиллиса, узнав о диагнозе будущего тестя

Фото: www.globallookpress.com / William Volcov

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Молодой человек решил не связываться с девушкой, обремененной проблемами.

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула рассказала о предательстве любимого человека, который ее бросил после того, как узнал о серьезных проблемах ее знаменитого отца со здоровьем.

Таллула Белль Уиллис с семьейТаллула Белль Уиллис с семьей. Фото: www.globallookpress.com / face to face

По всей видимости, парень был в ранге «жениха», так как успел сделать предложение девушке.

«В июне прошлого года меня бросил мой парень, который к тому времени был моим женихом», — рассказала звездная наследница изданию Vogue.

Были проблемы с психическим здоровьем и у самой наследницы. Ей диагностировали нервно-психическое и пограничное расстройства личности. На фоне этого у нее стала развиваться анорексия, которая привела ее к сильной потере веса. Расставание с возлюбленным еще сильнее усугубило ситуацию.

Родственники отправили девушку на лечение в специальную клинику под круглосуточное наблюдение врачей. Сейчас Уиллис чувствует себя нормально.

Таллула Белль УиллисТаллула Белль Уиллис. Фото: www.globallookpress.com / face to face

Девушка призналась, что давно стала видеть странности в поведении своего отца. Изначально их списывали на издержки профессии. Но постепенно мужчина перестал интересоваться окружающим миром. Тогда дочь принимала все только на свой счет и винила нынешнюю семью отца.

У актера диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД). При таком заболевании нейроны головного мозга гибнут, а когнитивные функции, память, реакции и эмоции начинают хуже работать. Этот диагноз неизлечим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Натали Портман находится на грани развода с мужем.

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