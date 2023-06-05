Учения или реальный бой? Жители Вашингтона в ужасе после крушения самолета в горах

Самолет Cessna Citation (может перевозить 7-12 пассажиров) потерпел крушение в горной местности на юго-западе Вирджинии, США, в то время, как в районе Вашингтона был слышен звук взрыва.

Как сообщает Reuters, власти Штатов подняли в небо истребители для преследования легкомоторного судна, которое нарушило воздушное пространство округа Колумбия. После погони и произошло крушение Cessna, об этом информагентству рассказали источники из числа официальных лиц.

Британское издание Mirror также опубликовало материал о происшествии. В нем сказано, что учения противовоздушной обороны, проведенные в небе над Вашингтоном, Мэрилендом и Вирджинией, спровоцировали звуковой удар, который испуганные жители приняли за взрыв и начали массово звонить в службу 911. В их домах дребезжали окна, срабатывали системы сигнализации.

«Власти заявили: «Громкий гул, который был слышен в районе DMV, был вызван санкционированным полетом Министерства обороны США», — сказано в статье.

Журналист Эндрю Лейден разместил в соцсетях пост, в котором объяснил ситуацию так: ВВС Национальной гвардии округа Колумбия проводили учения по противовоздушной обороне над Чесапикским заливом. Они получили разрешение перейти на сверхзвук во время отработки боевой готовности.

О звуках, напоминающих взрыв, рассказали люди из Аннаполиса и Дейл-Сити, которые находятся на расстоянии около 96 километров друг от друга. На это поступил официальный ответ об отсутствии угрозы для населения. Примерно в то же время, по данным Федерального авиационного управления, частный самолет Cessna потерпел крушение в горном районе Вирджинии. Судно вылетело из Элизабеттона, штат Теннесси, направлялось в Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, и пока неясно, связаны ли эти два случая.

Как уточняет Mirror, «официальный представитель США» заявил — реактивные истребители ВВС не были причиной крушения частного Cessna.

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