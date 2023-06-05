Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Конец футбольной эпохи наступил несколько часов назад в Милане. Об уходе не только из одноименного клуба, но и о завершении карьеры игрока, объявил Златан Ибрагимович.

Проводить его на пенсию пришли 70 тысяч человек, а товарищи по команде устроили знаменитому шведскому форварду с югославскими корнями коридор почета. Многие плакали. Да и сам железный Ибра с трудом скрывал эмоции.

«Наступило время сказать „до свидания“ футболу. Но не вам, дорогие болельщики», — сказал футболист.

Златану Ибрагимовичу 41 год. За профессиональную карьеру, которая длилась четверть века, он становился чемпионом Италии, Нидерландов, Испании и Франции, играл за «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Также является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.