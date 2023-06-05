Не по-рыцарски: петербуржец выстрелил в мошонку новому сожителю своей бывшей

Любовная драма разыгралась поздним вечером у магазина. Стороны привлекли к урегулированию конфликта полицию и медиков.

Жителю Санкт-Петербурга выстрелили в мошонку во время его случайной встречи с новым возлюбленным бывшей девушки. Как стало известно 5-tv.ru, любовная драма разыгралась в Петергофе.

Мужчины встретились у магазина поздним вечером. Новый ухажер стоял там подвыпившим, как вдруг увидел бывшего своей дамы сердца. Вскоре они начали горячо спорить о чувствах, а затем и драться. Конфликт прекратился не по-рыцарски — несколькими выстрелами из травматического пистолета. Вооружен оказался новый кавалер.

Позабыв некоторые детали происшествия, стрелявший тем же вечером обратился в полицию. Мужчина заявил, что на улице на него вдруг набросился с кулаками «неизвестный» и сбежал после ранения в ногу.

Тем временем тот самый «набросившийся» был в больнице. У него диагностировали ранение бедра, голени и мошонки. А затем госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Пострадавший не стал писать заявление на обидчика в правоохранительные органы. Но у стрелка все равно отобрали травматический пистолет, хоть тот и имел разрешение на оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсионерка из Петербурга до смерти забила мужа сковородой в ответ на издевательства.