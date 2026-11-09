Шпионка в постели: глава Nvidia признал измену с любовницей, работавшей на КНР

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Скандал вспыхнул после появления данных об информаторе китайской разведки в его окружении.

Гендиректор Нвидиа изменил жене с любовницей из Китая

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене с любовницей из Китая

Гендиректор компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что изменил своей супруге с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу китайской разведки. Об этом сообщает американское агентство Axios.

В черновике письма работникам корпорации, который оказался у издания, он признался в романе и подчеркнул, что готов взять на себя полную ответственность за случившееся. Он также заявил, что должен извиниться перед подчиненными и женой.

«Я изменил своей жене. Моими поступками я причинил боль ей и нашим детям. Моему поведению нет оправдания. Я глубоко сожалею о содеянном. Я беру на себя полную ответственность за свои действия», — написал Хуанг.

На фоне вспыхнувшего скандала внутри компании началось расследование. Дженсен не собирается уходить в отставку и сохранит должность гендиректора. Кроме того, он выступил за проверку и подтвердил готовность содействовать всему процессу.

История вокруг Хуанга разгорелась после публикации New York Times статьи, в которой говорится о его близких связях с предпринимательницей Элис Хуанг, известной как Хуан Лэ, подозреваемой в работе на китайскую разведку. Авторы считают, что через нее Пекин получал доступ к запрещенным к экспорту ИИ-чипам.

Спецслужбы США полагают, что многолетнее партнерство Хуанга с Лэ могли стать частью шпионской операции и повлиять на лоббирование смягчения ограничений по поставкам. Сама Хуан руководила сингапурской компанией Megaspeed, закупавшей чипы Nvidia. Пару видели вместе, в том числе на деловых встречах. 

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