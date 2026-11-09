Дело отца о детской порнографии: Меган Маркл готова сотрудничать с ФБР

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 25 0

Информацию передал близкий к ней собеседник.

Меган Маркл будет помогать ФБР по делу против ее отца

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Меган Маркл готова сотрудничать с ФБР по делу отца о детской порнографии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл готова сотрудничать с ФБР и другими органами в расследовании в отношении ее отца Томаса Маркла. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к герцогине.

По данным издания, на вопрос, будет ли Меган помогать следствию, собеседник ответил положительно.

«Безусловно, будет. Ей бы очень этого хотелось», — приводит The Sunday Times цитату.

Сама герцогиня публично с таким заявлением не выступала, ее слова передает источник из окружения.

Отец Меган, 82-летний Томас Маркл, был задержан 6 ноября агентами ФБР в учреждении по уходу во Флориде. Ему предъявлено обвинение в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми. Официально информацию подтвердило Министерство юстиции США. Поводом для расследования стало обращение его сына, Томаса-младшего, в полицию Филиппин. Маркл-старший вину не признает. Суд поместил его под домашний арест, однако позже он был освобожден под залог и возвращен в пансионат. При признании вины ему грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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