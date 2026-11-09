Плата за вывоз мусора может снизиться: ФАС нашла нарушения в 22 регионах

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 33 0

Если региональные операторы и власти выполнят предписания ведомство, суммы в квитанциях уменьшатся.

Россияне могут платить меньше за мусор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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ФАС выявила завышения платы за вывоз отходов в 22 регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить более 2,2 миллиарда рублей из тарифов на обращение с твердыми коммунальными отходами — после проверок в 22 регионах. Это значит, что россияне в ряде субъектов могут платить за вывоз мусора меньше.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС, по итогам проверок ведомство вынесло 29 предписаний об устранении нарушений. В ряде регионов были выявлены системные проблемы с учетом и обоснованием расходов на транспортировку отходов.

В частности, в Кировской области, Приморском крае и Мордовии при расчете затрат применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния перевозки мусора — это завышало расходы в тарифах. В Башкирии расходы считали по дополнительному соглашению, которое противоречило законодательству. В Новосибирской области транспортировка и вовсе оказалась экономически необоснованной. А в Курской и Смоленской областях, а также в Краснодарском и Приморском краях в расходы регионального оператора на собственное обращение с ТКО неправомерно включали НДС.

Теперь ФАС требует пересчитать тарифы и убрать из них лишние суммы. Если региональные операторы и власти выполнят предписания, плата за вывоз мусора для жителей этих субъектов может стать ниже.

В России отказаться от мусоропровода в многоквартирном доме можно законно. Для этого необходимо провести общее собрание собственников и заручиться согласием большинства, после чего согласовать демонтаж с управляющей компанией и местными властями. Расходы на работы, как правило, ложатся на жильцов, однако в перспективе это позволяет сэкономить на вывозе отходов и улучшить санитарное состояние подъезда.

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