«Прекрасный человек»: 60-летняя Татьяна Овсиенко снова встретила любовь

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Мурад Устаров
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Певица отказывается раскрывать имя избранника.

С кем встречается певица Татьяна Овсиенко

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Татьяна Овсиенко сообщила, что в ее жизни появилась новая любовь

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко приоткрыла завесу над личной жизнью: эстрадная звезда сообщила, что встретила свою вторую половинку. Подробности она раскрыла в беседе с Борисом Корчевниковым в эфире федерального канала.

Певица призналась, что в ее судьбе появился новый мужчина, однако все детали романа раскрывать отказалась. Овсиенко заявила, что сознательно избегает подробностей, так как боится спугнуть зарождающееся счастье.

«Прекрасный человек, я точно могу вам сказать», — сказала Татьяна.

История отношений Овсиенко

Личная жизнь популярной певицы развивалась по-разному. В 1993 году она вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого. Их первая встреча случилась в Киеве: в то время Овсиенко работала администратором гостиницы и помогла его группе «Электроклуб» с размещением, а еще вызвала скорую страдавшему от аллергии Владимиру.

В благодарность Татьяну пригласили на концерт. Но ближе пара познакомилась уже в Кривом Роге, куда одновременно приехали коллектив Дубовицкого и «Мираж». После этого он позвонил певице, и между ними завязалось общение.

Овсиенко и Дубовицкий прожили вместе десять лет — их отношениям пришел конец в 2003-м, а через четыре года они развелись. В браке они воспитывали сына Игоря, которого усыновили в 1999 году.

Владимир до этого был женат на народной артистке РФ Ирине Аллегровой. Ходили слухи, что Татьяна увела продюсера у своей коллеги по сцене, но Овсиенко их отрицает. Она отметила, что ее роман с Дубовицким начался, когда его брак с Аллегровой уже трещал по швам.

Позже Овсиенко около 17 лет состояла в отношениях с бизнесменом Александром Меркуловым. Пара рассталась весной прошлого года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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