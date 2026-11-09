Актриса Стеклова дала совет небогатым мужчинам по завоеванию женщин

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 688 0

Она вспомнила, как ее собственный супруг сумел завоевать ее без финансовых вложений.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса Стеклова посоветовала мужчинам быть изобретательными

Заслуженная артистка России Агриппина Стеклова на премьере сериала «Улей» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что для завоевания сердца женщины не обязательно тратить много денег — куда важнее фантазия и искренние чувства.

На вопрос, что делать мужчине с небольшим доходом, который хочет любви, Стеклова отреагировала с недоумением: она предположила, что речь идет исключительно о походах в рестораны, и напомнила, что существуют и другие варианты.

По ее словам, в ее юности ухажеры не могли похвастаться ни деньгами, ни возможностью водить дам по дорогим заведениям.

«Я не знаю, как вот каким образом мой муж меня завоевал, и в наше время завоевывали девушек, когда и ресторанов-то не было, не то что денег. Как-то быть очень изобретательным, азартным, дерзким и… любить. Мне кажется, если любовь — она на многое способна», — поделилась артистка.

На той же премьере Стеклова затронула и другую тему — она сравнила режиссеров с инопланетянами. По словам актрисы, постановщики для нее остаются загадкой, поскольку их мышление кардинально отличается от актерского. Агриппина отметила, что режиссура — это не просто профессия, а особый способ мыслить.

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