Гросси: военная активность в зоне Запорожской АЭС будет нарастать

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Глава МАГАТЭ оценил реальные риски для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Фото, видео: MAX BRUCKER / ТАСС; 5-tv.ru

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Военная активность в зоне Запорожской атомной станции будет нарастать. Об этом предупредил мировое сообщество глава Международного атомного агентства Рафаэль Гросси. Он выступил с докладом в штаб-квартире МАГАТЭ. Правда, Гросси в очередной раз не указал, что провокации против крупнейшей в Европе АЭС устраивают ВСУ.

По словам главы МАГАТЭ, работа инспекторов на станции эффективна, их ротацию обеспечивает Россия. А вот со стороны украинских вооруженных формирований АЭС подвергалась обстрелам десятки раз, в семи случаях — опасный энергообъект оказывался без внешнего электроснабжения, его обеспечивали аварийные дизель-генераторы.

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