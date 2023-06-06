Ущерб на 60 миллионов: жительницу Приморья будут судить за контрабанду древесины

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

Жительницу Приморья будут судить за контрабанду древесины на 60 миллионов рублей

Ущерб на 60 миллионов: жительницу Приморья будут судить за контрабанду древесины

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Предприимчивая женщина пыталась сбыть десять тысяч нелегальных кубометров.

За сбыт более десяти тысяч кубометров нелегально заготовленной древесины будут судить жительницу Чугуевского района Приморского края. Об этом журналистам рассказали представители местной транспортной прокуратуры. Бизнесвумен обвиняется в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере. Кроме того, ей вменяют покупку и перевозку незаконного груза.

Как сообщили в ведомстве, продавцов древесинны, с которыми заключила выгодную сделку подозреваемая, пока не нашли. Груз по подложным документам о происхождении леса фигурантка провезла через таможенную границу Евразийского экономического союза. По данному факту возбуждено уголовное дело, ущерб от деятельности дамы оценивается в 60 миллионов рублей. Дело уже передано в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об историческом событии в мире контрабандистов. Подводная лодка с тремя тоннами кокаина на борту была задержана военнослужащими ВМС Колумбии. Судном с наркотическим грузом управляли всего три человека. За два дня до этого стало известно, что ФСБ перехватила почти полтонны латиноамериканского кокаина в Смоленской области.

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